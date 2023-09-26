Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: İşte zirvenin sahibi!

Hafta boyunca izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım sıralandı. Zirvenin sahibi, bu haftada değişmeyerek Yalı Çapkını oldu.

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: İşte zirvenin sahibi!

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı Yalı Çapkını, Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, dizi sayısının 22'ye yükseldiği haftada birinci oldu. İkinciliği ise başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün oynadığı Kızılcık Şerbeti aldı.

İŞTE HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ SIRALAMASI

1 - Yalı Çapkını 
2 - Kızılcık Şerbeti 
3 - Gönül Dağı 
4 - Bambaşka Biri 
5 - Dilek Taşı 
6 - Yabani 
7 - Aldatmak
8 - Ömer 
9 - Ben Bu Cihana Sığmazam
10 - Safir 