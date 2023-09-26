Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: İşte zirvenin sahibi!

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı Yalı Çapkını, Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, dizi sayısının 22'ye yükseldiği haftada birinci oldu. İkinciliği ise başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün oynadığı Kızılcık Şerbeti aldı.

İŞTE HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ SIRALAMASI

1 - Yalı Çapkını

2 - Kızılcık Şerbeti

3 - Gönül Dağı

4 - Bambaşka Biri

5 - Dilek Taşı

6 - Yabani

7 - Aldatmak

8 - Ömer

9 - Ben Bu Cihana Sığmazam

10 - Safir