Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: İşte zirvenin sahibi!
Hafta boyunca izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım sıralandı. Zirvenin sahibi, bu haftada değişmeyerek Yalı Çapkını oldu.
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı Yalı Çapkını, Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, dizi sayısının 22'ye yükseldiği haftada birinci oldu. İkinciliği ise başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün oynadığı Kızılcık Şerbeti aldı.
İŞTE HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ SIRALAMASI
1 - Yalı Çapkını
2 - Kızılcık Şerbeti
3 - Gönül Dağı
4 - Bambaşka Biri
5 - Dilek Taşı
6 - Yabani
7 - Aldatmak
8 - Ömer
9 - Ben Bu Cihana Sığmazam
10 - Safir