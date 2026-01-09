Halef 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Halef yeni bölüm ne zaman?
NOW TV ekranlarında fırtınalar estiren ve köklü bir geçmişin bugüne uzanan hesaplaşmalarını konu alan Halef: Köklerin Çağrısı, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Halef yeni bölüm ne zaman?
NOW TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, geleneksel bağlar ile modern dünyanın çatışmasını sarsıcı bir dille ekrana taşımaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle beklenen 16. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı ve yeni bölümde yaşanacak olayların fitilini ateşledi.
Fragmanda en dikkat çekici gelişme, Serhat’ın uyanışı oldu. Ancak Serhat’ın hayata dönmesi beraberinde büyük bir krizi de getiriyor; ağalık makamını kaybedeceğini öğrenmesi Serhat için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacak.
Diğer yanda Ziyan Ağa, dengeleri değiştirmek adına Aşır’ı bölgenin en güçlü ismi olan Babahan’ın yanına gönderiyor. Fakat Aşır’ın teslim olmak yerine Babahan’a silah çekmesi, 16. bölümde tansiyonun zirve yapacağının en net göstergesi oldu.
Aksiyonun dozunun arttığı yeni bölüm fragmanında, Melek’in Kordalılar tarafından kaçırılması da izleyiciyi derinden sarstı. Bu olay "Serhat, Melek’i Kordalılardan kurtarabilecek mi?" sorusunu akıllara getirirken, Serhat ile Yıldız arasındaki duygusal çekimin bu kaos ortamında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.