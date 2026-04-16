NOW TV’nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi "Halef: Köklerin Çağrısı" için beklenen açıklama yapıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen trajik olaylar nedeniyle televizyon kanallarında yaşanan yayın değişiklikleri sonrası dizinin akıbeti netleşti. Peki Halef dizisi bu akşam var mı yok mu? 16 Nisan NOW TV yayın akışı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşamki akışta bir değişiklik yapılmadığı sürece yayınlanmayacak. 

Bölgedeki trajik olaylar nedeniyle ekranlarda bir hassasiyet var. Kanalın 16 Nisan Perşembe güncel yayın akışında dizi saat 20:00’de yeni bölümüyle görünse de tekrar bölümü ile ekrana gelmesi bekleniyor. 

Halef 29. Bölümde Neler Yaşanacak?

Yeni bölümde Kordağlılar cephesinde kartlar yeniden karılıyor. Vurulan Aşır hastaneye yetiştirilir ancak hastanede cerrah olmaması krize yol açar. Eski günlerine dönmek zorunda kalan Serhat Ağa, Aşır'ı hayatta tutmak için bizzat ameliyat masasına geçer.
 

Ziyan’ın hapis, Aşır’ın ise yaşam savaşı veriyor olması ailede büyük bir boşluk yaratır. Ziyan’ın bu boşluğu doldurması için seçtiği sürpriz isim herkesi şoka uğratırken, bu hamle Ziyan’ın kendi hayatını da tehlikeye atar.
 