Halit'ten tam destek

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Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu ‘Karadayı’ dizisinde öpüşünce, sosyal medya bu öpüşme haberiyle sallandı.

Korel’in eşi Halit Ergenç, yapılan yorumlara sosyal medya üzerinden yanıt vererek eşinin görevinin oyunculuk olduğunu Ve ona her zaman destek vereceğini şu sözlerle belirtti: “Eşim Bergüzar Korel de, ben de oyuncuyum. Bergüzar’a nasıl ‘Rol gereği öpüşme’ derim? Bu ona güvenmediğim anlamına gelir. Ben de senaryo gereği birçok kadınla öpüştüm. Bergüzar’ın ‘Karadayı’ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile öpüşme sahneleri oluyor. Millet başlıyor saldırmaya. Karımın hep arkasındayım.”