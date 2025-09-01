Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin yayın tarihi belli oldu

ATV'nin yeni iddialı dizisi "Aşk ve Gözyaşı", ekranların sevilen iki ismi Hande Erçel ve Barış Arduç'u yeniden bir araya getiriyor. Başrolleri paylaşan ikilinin dizideki uyumu, yayınlanan tanıtımla birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve şimdiden izleyicilerin favorisi olacağının sinyallerini verdi.

"Aşk ve Gözyaşı" Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Dizide Hande Erçel, "Meyra" karakterine hayat verirken, Barış Arduç ise "Selim" rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Konusuyla da dikkat çeken dizi, masal gibi başlayan ancak zamanla mesafeli bir ilişkiye dönüşen tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor. Aynı evde iki yabancıya dönüşen Meyra ve Selim'in aşkı, hayatın onlara sunduğu beklenmedik sürprizle yeniden alevlenebilir ve "yeniden yazılan hikayeler eskisinden de güzel olur" temasını işleyecek.

Yayın Tarihi Belli Oldu

Merakla beklenen "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 12 Eylül tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Aşk ve Gözyaşı fragman