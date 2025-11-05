Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek'ten yeni kareler paylaşıldı
Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini üstlendiği "İki Dünya Bir Dilek" adlı yeni yapım, yakında Prime Video dijital platformunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İki başarılı oyuncuyu bir araya getiren bu filmden kısa süre önce yeni tanıtım kareleri yayınlandı.
Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı, Prime Video'da yayınlanacak olan "İki Dünya Bir Dilek" filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği ve senaryosunu Elçin Muslu'nun kaleme aldığı yapımın kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem gibi deneyimli isimler de bulunuyor.
Filmin konusu, Bilge ve Can adlı iki çocuğun 1998 yılbaşı gecesi bir hastanede sağlık sorunları nedeniyle tanışması ve aralarındaki büyülü bağın yıllar sonra yollarının tekrar kesişmesiyle zorlu bir sınavdan geçmesini anlatıyor. Bilge başarılı bir avukat, Can ise önemli bir keşfe imza atan bir arkeolog olmuşken, kader onları tekrar bir araya getirerek çocukluklarındaki o sihirli anın gücünü test edecek.
Filmin yakında izleyiciyle buluşacağı yeni karelerle duyuruldu.