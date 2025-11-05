Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek'ten yeni kareler paylaşıldı

Filmin konusu, Bilge ve Can adlı iki çocuğun 1998 yılbaşı gecesi bir hastanede sağlık sorunları nedeniyle tanışması ve aralarındaki büyülü bağın yıllar sonra yollarının tekrar kesişmesiyle zorlu bir sınavdan geçmesini anlatıyor. Bilge başarılı bir avukat, Can ise önemli bir keşfe imza atan bir arkeolog olmuşken, kader onları tekrar bir araya getirerek çocukluklarındaki o sihirli anın gücünü test edecek.