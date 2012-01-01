Haneke geri dönüyor!

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Avusturyalı usta yönetmen Michael Haneke, yeni filminin hazırlıklarına başladığına dair haberler geliyor

En son 2012 yılında başrollerinde Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert gibi oyuncuların olduğu aşk filmiyle vizyonda yerini alan ve Cannes'dan Altın Palmiye kazanan Haneke, yeni filmiyle ilgili finansman sorununu çözdüğü ve çekimlere hazırlandığı söyleniyor.



Adının Flashmob olması beklenen filmin çekimlerine bu yaz Amerika'da başlanacak. Yeni medya düzeninin konu olacağı ve yine karakter odaklı bir hikaye olduğu kulislerde konuşuluyor. Filmin 2015 yılında Cannes Film Festivali'nde ilk gösteriminin yapılması planlanıyor.