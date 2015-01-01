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Hangi diziler ekrana veda ediyor?

İki dizi daha ekranlara veda ediyor... Star TV dizisi Çilek Kokusu ve Kanal D dizisi Bir Deniz Hikayesi'nin ekran macerası sona eriyor.
Star TV ekranlarında yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan, sonrasında da devam eden 'Çilek Kokusu' adlı dizi için final kararı alındı.

Oyuncu kadrosunda; Demet Özdemir, Yusuf Çim, Mine Tugay, Ekin Mert Daymaz, Mahir Günşiray, Laçin Ceylan gibi isimlerin yer aldığı dizi 23. bölümüyle ekranlara veda edecek. 

Bir Deniz Hikayesi'nden final
Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Bir Deniz Hikayesi adlı dizinin çekimleri durduruldu. Başrollerinde Emre Kızılırmak, Begüm Birgören ve Emir Berke Zincidi'nin rol aldığı, geçtiğimiz Salı akşamı 7. bölümü yayınlanan dizi, bu akşam (10 Kasım) yayınlanacak 8. bölümüyle final yapacak.
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