Hangi diziler ekrana veda ediyor?

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İki dizi daha ekranlara veda ediyor... Star TV dizisi Çilek Kokusu ve Kanal D dizisi Bir Deniz Hikayesi'nin ekran macerası sona eriyor.