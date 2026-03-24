Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Diziden ilk kare yayınlandı

Warner Bros. ve HBO, dünya çapındaki "Potterhead" kitlesini ayağa kaldıran o beklenen hamleyi bugün gerçekleştirdi. Yeni Harry Potter dizisinden paylaşılan ilk resmi kare, sadece atmosferiyle değil, yarın gelecek olan büyük sürprizin de habercisi olmasıyla gündeme oturdu.

Paylaşılan görselde, yeni Harry Potter’ımız Dominic McLaughlin’i ikonik cübbesiyle görüyoruz. Harry, üzerinde "Potter" yazan ve 7 numaranın bulunduğu Gryffindor Quidditch formasıyla, karlı bir havada Hogwarts’ın devasa kulelerine doğru ilerlerken arkadan betimlenmiş.

Succession ve Game of Thrones yönetmeni Mark Mylod'un etkisi, görseldeki puslu, karlı ve oldukça gerçekçi atmosferden hemen hissediliyor. Bu, dizinin sadece bir çocuk masalı değil, HBO standartlarında bir "prestige drama" olacağının en net kanıtı.

HBO, bu görseli paylaştıktan hemen sonra sosyal medyada şu notu düştü: "Tomorrow " (Yarın). Bu da demek oluyor ki, diziden ilk tanıtım fragmanı (teaser) yarın (25 Mart Çarşamba) yayında olacak!

Yeni Nesil "Altın Üçlü" ve Şaşırtan Kadro

Daha önce duyurulan ancak bu kareyle birlikte tekrar gündeme gelen kadro, 30 binden fazla çocuk arasından seçildi:

Harry Potter: Dominic McLaughlin

Hermione Granger: Arabella Stanton

Ron Weasley: Alastair Stout

Yetişkin Kadrosu:

Severus Snape: Paapa Essiedu (Bu seçim sosyal medyada en çok tartışılan ve merak edilen rollerden biri).

Albus Dumbledore: John Lithgow

Rubeus Hagrid: Nick Frost

Minerva McGonagall: Janet McTeer

Yayın Tarihi: Ne Zaman İzleyeceğiz?

HBO CEO’su Casey Bloys’un son açıklamalarına göre;

Hedeflenen Tarih: Dizi için 2027 yılının ilk çeyreği (Ocak-Nisan arası) işaret ediliyor.

Sezon Planı: Her bir kitabın bir tam sezona yayılacağı ve toplamda 10 yıl sürecek devasa bir projenin temelleri atılmış durumda.