Hayalet Avcıları 30 yaşında!

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Sinema tarihinin kült komedi filmlerinden olan Hayalet Avcıları 30. yılı sebebiyle, tekrar beyazperde de yayınlanıyor

1984 yapımı, gişe rekorları kıran fantastik komedi filmi Hayalet Avcıları bu sene 30. yaşını kutluyor. Sony Pictures filmi yeniden düzenleyerek, Amerika ve Kanada'nın birçok eyaletinde yeniden vizyona sokmaya hazırlanıyor. Tüm sene boyunca devam edecek olan çeşitli etkinlik ve ürünlerle unutulmaz filmin 30. yılı kutlanacak. Sony Pictures'in yetkililerinden Rory Bruer, "Hayalet Avcıları bizim stüdyomuzun hala en sevilen filmlerinden biri. Ben bu filmde çalışan şanslı insanlardan biriyim ve böyle bir çalışmanın içinde bulunmaktan çok mutluyum" dedi. 30.yıl kapsamında piyasaya sürülecek olan filmin DVD'lerinde, Hayalet Avcıları'nda yayınlanmamış sahneler ve kamera arkası görüntülerde yer alacak.



Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ve Ernie Hudson gibi usta oyunculların başrollerini paylaşttığı filmin yönetmen koltuğunda Bir Günlük Başkan, Eski Süper Sevgilim ve Bağlanmak Yok gibi filmlerin yönetmenliğini yapmış olan Ivan Reitman oturuyor. Columbia Üniversitesi'nden atılan, paranormal konulara düşkün Dr. Peter Venkman ve 3 kafadar akademisyen arkadaşı, hayalet avcılığı şirketi Ghostbusters'ı kurmaya karar verir.



TV reklamları sayesinde isimlerini duyurup, New York'luları şehrin orasına burasına musallat olmuş hayaletlerden kurtarmaya başlarlar. Bir gün güzel viyolonselist Dana Barrett tarafında kiralandıklarında, genç kadına ait evin, New York'u istila etmeye başlayan kötü ruhlar tarafından dünyaya giriş kapısı olarak kullanıldığını anlarlar. İşler kontrolden çıkar.