“Hayalet Dayı” 29 Mayıs’ta vizyonda!

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Bugüne kadar bildiğiniz bütün hayaletleri unutturacak kadar bizden bir hayaletle, “Hayalet Dayı” ile tanışmaya hazır mısınız?

Kirli geçmişi yüzünden arafta kalan, içten, doğal, biraz huysuz, ama sevgi dolu bir hayalet (Settar Tanrıöğen) ve onun yaşadığı eve taşınan Ozan (Ozan Özcan) ile Caner’in (Caner Özyurtlu) akıl almaz hikayesini anlatan “Hayalet Dayı” 29 Mayıs’ta vizyonda!

Aşırı ucuz, mobilyalı, köhne bir konak bulan Ozan (Ozan Özcan) ve Caner’in (Caner Özyurtlu) bu durumla ilgili mutlulukları sadece bir gece sürer. İki kişi girdikleri evde üç kişi olarak kahvaltıya oturan gençler, daha önce benzerini görmedikleri bir ‘Dayı’ ile tanışırlar. Bu olağanüstü durum karşısında ilk başta dehşete düşen iki arkadaş, kısa bir zaman sonra evin asıl sahibi olan “Hayalet Dayı” ile kanka olurlar. Türlü türlü huyları olsa da oldukça sevgi dolu olan bu dayıya alışan Ozan ile Caner, kısa zaman sonra kendilerini “Hayalet Dayı”nın derdine çare aramaya adar ve onu huzura kavuşturmak için kolları sıvarlar.