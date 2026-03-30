Hayatta Her Şey var neden yok? Programın saati mi değişti?

Beyaz TV ekranlarının sevilen yüzü Aslı Cankat, izleyicilerin merakla beklediği "saat değişikliği" konusuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla açıklık getirdi. Programın alışılagelmiş saatinde ekran başında Aslı Cankat'ı göremeyen izleyiciler için yayın akışında önemli bir güncelleme yapıldı.

İşte Hayatta Her Şey Var programının yeni dönemiyle ilgili tüm detaylar:

Yeni Saat: 09:00

Aslı Cankat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine müjdeyi vererek programın artık daha erken bir saatte başlayacağını duyurdu:

"Yeni bir haftaya merhaba. Artık hafta içi her gün yeni saatimiz 09:00’da Beyaz TV ekranlarında birbirinden renkli konuklarımla sizlerleyim."

Bu değişiklikle birlikte program, sabah kuşağının açılışını yaparak güne daha dinamik bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Programda Neler Olacak?

Hafta içi her sabah saat 09:00'da canlı yayınla ekrana gelecek olan programda;

Uzman Konuklar: Sağlık, astroloji, rüya tabirleri ve ilişkiler üzerine Türkiye'nin tanınmış isimleri ağırlanmaya devam edecek.

Canlı Bağlantılar: İzleyicilerin merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltebileceği interaktif bölümler yer alacak.

Güncel Konular: Hayatın içinden, kadın ve aileye dair her şey Aslı Cankat'ın samimi sunumuyla işlenecek.