Hayranlarına müjde! 'Community' kurtarıldı

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Ekranların sıra dışı komedilerinden Community için yoğun uğraşlar, fan kampanyaları sonuç verdi.

Son dönemde örneklerine sıklıkla rastladığımız iptalden geri dönen diziler kervanına bir yenisi daha katıldı.



Başrollerinde Spider Man'den tanıdığımız Joel McHale, Mad Men'in yıldızı Alison Brie, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown gibi isimlerin yer aldığı Emmy ödüllü komedi dizisi 'Community' altıncı sezon onayını resmen aldı! Bilindiği üzere 2009 senesinden bu yana diziye ev sahipliği yapan NBC, geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantı sonucunda diziyi yayından kaldırma kararını duyurmuştu. Artık dizinin yayıncısı NBC değil! Amazon ve Netflix benzeri online yayıncı olarak üyelerine hizmet veren Yahoo Screen, diziyi sahiplenen ve yeni sezon için sipariş veren platform oldu. 6. sezon için yayıncı kuruluş tarafından 13 bölümlük sipariş verildi.



Daha önceki sezonların bölüm sayısı şöyleydi:

1. sezon: 25

2. sezon: 24

3. sezon: 22

4. sezon: 13

5. sezon: 13



Bu sezonun aynı zamanda final sezonu olması beklenirken, dizinin göreceği ilgiye yönelik olarak şimdiden yedinci sezon olasılıkları üzerinde konuşulmaya başlandı bile. Hayranların uzun bir süredir isteği ise 6 sezon ve 1 sinema filmi.