HBO’nun yeni bombası ''The Normal Heart''

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Kült tiyatro oyunu The Nomral Heart, Ryan Murphy tarafından tv filmi olarak televizyona uyarlanıyor

Aynı ismi taşıyacak olan tv filmi HBO tarafından 25 Mayıs’da yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Emmy Ödüllü Ryan Murphy (Glee, American Horror Story), senaristliğini ise Oscar adaylığı bulunan Larry Kramer üstleniyor. Yapıtta 80′li yıllarda özellikle gayler arasında patlak veren AIDS hastalığına karşı yaptığı savaş ve AIDS’ın gayler arası ilişki ile ortaya çıkan bir hastalık olduğu düşüncesine karşı verdiği çabalar ile tanınan Ned Weeks adlı yazarın hayatı anlatılıyor. Yapım şimdiden güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tv filminin baş rollerinde beyaz perdenin ağır topları Mark Ruffalo, Julia Roberts ve televizyonun ünlü starları Jim Parsons (The Big Bang Theory), Matt Bomer (White Collar) bulunuyor. The Big Bang Theory dizisinde Sheldon Cooper karakteri ile izlediğimiz Jim Parsons’ının dram filminde göstereceği performans, filmin en merak edilen yönlerinden birisi.