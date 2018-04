He-Man Geri Dönüyor!

Efsane çizgi film He-Man bir yeniden çevrim filmiyle beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor

Çoğu izleyicinin yakından tanıdığı He-Man beyazperdeye geri dönüyor. 1987 yılında Gary Goddard tarafından yönetilen ve Dolph Lundgren'in başrolünde oynadığı Masters Of The Universe adlı beyazperde uyarlaması beklentileri karşılayamamış, devam filmi dile getirilse de aradan geçen yıllar proje adına güzel haberler getirmemişti. Sony'den gelen müjde ise kahramanımız He-Man'in bir kez daha Masters Of The Universe başlığı altında sinema salonlarına uğrayacağını söylüyor. Yeni He-Man filminin senaryosu kısa bir süre önce Terry Rossio'ya emanet edilmiş, yönetmenlik koltuğuna ise Jon M. Chu getirilmişti. Yönetmenin projeyi terk etmesiyle bir kez daha iptalin eşiğine gelen yapım bu sefer kesin olarak sinema dünyasına geri dönüyor. THR'ın haberine göre Jeff Wadlow, senaryo için Sony ile imzayı atmış bile! Wadlow son olarak karışık tepkiler alan Göster Gününü 2 (Kick-Ass 2) filminin senaryosunu yazmıştı.