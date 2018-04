Her yer festival, her yer direniş!

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 1 Mayıs'ta başlıyor

Etkinlik kapsamında “Her Yer Festival Her Yer Direniş” teması ile 17 farklı ülkeden toplam 77 film gösterilecek. Festivalin ana karakterleri Karagöz ve Şarlo bu yıl yanında iki tanıdık dostla "Haziran Direnişi"ne selam veriyorlar. Aydan Çelik’in illüstrasyonları ile V For Vendetta filminin karakteri ünlü maskesi ile Guy Fawkes ve Gezi Parkı olaylarının sembollerinden biri olan Kırmızılı Kadın, Karagöz ve Şarlo ile beraber Dünya’dan direniş filmlerini, Gezi filmlerini ve emekçilerin öykülerini beyaz perdeye taşıyor. Festivalin açılış gecesi 2 Mayıs Cuma, saat 20.00’de Şişli Kent Sineması’nda. Sunuculuğunu Şenay Gürler'in üstlendiği gece Praksis‘in ezgileri ile renklenecek. Törende bir set işçisine de plaket verilecek. 9. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 4 şehirdeki gösterimlerden bir süre sonra birçok kenti kapsayan uzun bir yolculuğa çıkacak ve gösterimler her yılki gibi ücretsiz olacak. Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan festival, DİSK / Sine-Sen, DİSK / DEV SAGLIK-İş, DİSK / Birleşik Metal-İş, DİSK/Genel-iş, DİSK/Basın-iş,Türk-İş / Petrol-İş ,Türk-iş / TekGıda-İş, Türk-iş / Kristal-İş, KESK / SES ,TTB Halkevleri ,Sendika.Org ve ÇapulTV tarafından düzenleniyor.

Uluslararası konuklar

Festivalin bu yılki uluslararası konukları ‘İngiliz İşçi Sınıfının Durumu’ filminin İngiliz yönetmeni Michael Wayne ve ‘Elif’in Erkekleri’ filminin Alman yönetmenleri Markus Fiedler ile Kirstin Krüger. Yönetmenlerle İstanbul’da özel gösterimlerle söyleşiler de gerçekleşecek.

Direniş filmleri

Festival süresince 25 yabancı, 52 yerli film seyirciyle buluşacak. Hava-iş’in uzun soluklu direnişini anlatan ‘Yer Gök Direniş’, 'Kazova Direnişi: İşgal Et, Diren, Üret’, gözaltında kaybedilen evladı için 33 yıl boyunca direnen Berfo Ana’yı anlatan ‘33 Yıllık Direniş-Berfo Ana’ bu omurganın bazı parçaları. ‘Külkedisi Değiliz!’ ise, yıllarca hiçbir sosyal güvencesi olmayan bir işte çalışan, iş kazası geçiren, sakat kalan, cam silerken düşüp hayatını kaybeden ev işçilerinin sendikalaşma mücadelesine tanıklık ediyor.

Gezi Parkı olayları

Festival bu yıl Gezi ve Haziran Direnişi üzerine çekilmiş 15 film ile direnişi hatırlamak ve hatırlatmak amacında. ‘Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek’, ‘Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda’, ‘Gezi’nin Ritmi’, ‘Direnen Sevgi’, Leviathan’la Yaşamak, ‘Ali: Düşlerinde Özgür Dünya’, ‘Witnessing Gezi’ bu kapsamda yer alan filmlerden bazıları.

Banu Güven'in filmi de var!

Banu Güven’in hazırladığı ‘Roboski Adalet İstiyor’ belgeseli, gaz fişeklerini toplayarak hayatını kazanan çocukların hayatını konu edildiği ‘Kapsül’, Ferit Karahan’ın ilk uzun metrajlı filmi olan ‘Cennetten Kovulmak’, barışı dileyen çocukların filmi, ‘Dileğim Barış Olsun’ festival programında yerini alıyor. Türkiye Sineması’nın önemli filmlerinden ‘Zerre’, ‘Küf’, ‘Araf’ ve ‘Kelebeğin Rüyası’ da festivalin kurmaca uzun metraj filmlerinden bazıları.

Tuncel Kurtiz anısına

Festival, kısa bir süre önce hayata veda eden Tuncel Kurtiz'i de unutmadı.

Kurtiz’i de gidişinin ardından “İnat Hikâyeleri” ile anıyor.

Yabancı filmler

Senegalli ünlü yönetmen Ousman Sembene’nin kadın sünnetine direnen Afrikalı kadınların mücadelesini anlattığı ‘Moolaadé’, 1871’de 2 ay iktidarda kalmış Paris halkının mücadelesini anlatan “La commune/Komün” ve seçimle iktidara gelmiş başka bir diktatör Hitler’in gerçek arşiv görüntüleri eşliğindeki faşizmini anlatan ‘Sıradan Faşizm/Obyknovennyy Fashizm’ programdaki yabancı filmlerden bazıları.