Hız, güzel arabalar, macera, dostluk, ihanet ve entrika hepimiz hayatında var. Bunu bir seride izlemeye ve o güzel arabaları görmeye ne dersiniz? Kendinizi muhteşem bir görsel şölen içinde bulabileceğiniz Hızlı ve Öfkeli serisi, özellikle aksiyon severler için biçilmiş kaftan niteliğinde. Tehlikeyi seven, hız tutkunu olan kişiler için tercih sebebi olan bu filmin serisi koltuğunuza otururken dahi sizin güçlü bir adrenalin salgılamanızı sağlayacak diyebiliriz. Filmin serisini doğru sırayla izlemeniz olay örgüsünü güçlendirmesi açısından çok daha anlamlı olacaktır.

Hızlı ve öfkeli 1-2001 yılında

Hızlı ve öfkeli 2 -2003 yılında

Daha hızlı daha öfkeli 2003 yılında

Los bandoleros 2009 yılında

Hızlı ve öfkeli, 4-2009

Hızlı ve öfkeli 5: Rio soygunu -2011

Hızlı ve öfkeli 6-2013

Hızlı ve öfkeli Tokyo yarışı -2006

Hızlı ve öfkeli 7-2015

Hızlı ve öfkeli 8-2017 yılında gösterime girmiştir.



Pazar günlerini ailenizle çok daha keyifli bir hale getirmek istiyorsanız mısırınızı patlatıp bir koltukta toplanarak bu muhteşem filmin tüm serilerini peş peşe izleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek için kült filmler listesinde yer alan hızlı ve öfkeli filminin tüm serilerini mutlaka arşivinizde bulundurmalısınız. Şimdiden iyi seyirler.

2001 yılında vizyona damgasını vuran Hızlı ve Öfkeli filmi ile otomobil ve aksiyon severlerin beklediği bir seri olmuştur. Arkanıza yaslandığınızda sizi arabalar, güzel kızlar, yakışıklı erkekler ile karşılaşacağınız bir aksiyon serisi ile karşı karşıya kalırsınız. Tehlike ve hızı sevenler için hızlı araba kullanıcıların takip ettiği bu seride oyuncuların ilk defa araba kullandıklarını söyleyebiliriz. Michelle Rodriguez ve Jordana Brewster ilk film için seçildiklerinde ehliyetleri bile yoktu.

Seriyi her izlediğimizde bizi duygulandıran Paul Walker’ı kaybetmiş olmamızdır. Gerçek hayatında arabalara gönül vermiş olan Paul Walker gerçek bir araba tutkunuydu. 2.Filmde kullandığı Nissan Skyline kendi koleksiyonundan seçtiği bir arabayı filmde de kullanmıştır. Ölümünden sonra araç satışa çıkarılmıştır. 5 milyon Euro’ya kadar değer biçilen araç hala satılamamıştır.





Hızlı ve Öfkeli 7

Yönetmenliğini James Van ve başrollerini Jason Statham, Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson oynadığı filmde aksiyona ve hıza doyacağınızı şimdiden söyleyebiliriz. Fenomen olan filmin son halkasında ise Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Paul Walker son kez birlikte kamera karşına geçti. Bu seride ise İngiltere’den gelen intikam planını konu alarak başlar ve Shaw kardeşi Owen’ın hesabını sormak için karşılarına çıkmaya hazırlanmaktadırlar. Kemik kadronun bulunduğu bu seride olumlu ve olumsuz çok yorumlara maruz kalsa da Paul Walker son izlediğimiz film olduğu için izlemeye değer.



Hızlı ve Öfkeli 8

Yönetmenliğini F. Gary Gray yaptığı ve başrollerini Jason Statham, Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson oynadığı filmde bu sefer ekip artık sakin bir hayat sürmek istemektedir. Basit bir sokak serisi olarak başlayan filmde konular giderek büyümüş ve polis ve uluslararası bir durum almıştır.2017 yılına damgasını vuran aksiyon filmleri arasında diyebiliriz. Serinin son filminde normal hayatlarına dönüşü ve kurmak istedikleri hayatlarındaki sakinliği de bizlere göstermişlerdir. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme almıştır.



Hızlı ve Öfkeli Arabaları

Filmi izlerken modifiye edilmiş arabalara hayran kalabilirsiniz. Bu arabalar arasında en havalısı hangisi derseniz 1970 Dodge Charger R/T diyebiliriz. Her model ve yaşta arabaların bulunduğu hızlı ve öfkelinin 2000 Acura NSX, 2012 Lucra, 1971 Jensen Intercepter, 1969 Dodge Charger Daytona, 2000 Nissan Silvia en popüler olanları diyebiliriz. Hepsi için mükemmel demek de yanlış olmayacaktır.