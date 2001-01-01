Hızlı ve öfkeli 1-2001 yılında
Hızlı ve öfkeli 2 -2003 yılında
Daha hızlı daha öfkeli 2003 yılında
Los bandoleros 2009 yılında
Hızlı ve öfkeli, 4-2009
Hızlı ve öfkeli 5: Rio soygunu -2011
Hızlı ve öfkeli 6-2013
Hızlı ve öfkeli Tokyo yarışı -2006
Hızlı ve öfkeli 7-2015
Hızlı ve öfkeli 8-2017 yılında gösterime girmiştir.
Pazar günlerini ailenizle çok daha keyifli bir hale getirmek istiyorsanız mısırınızı patlatıp bir koltukta toplanarak bu muhteşem filmin tüm serilerini peş peşe izleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek için kült filmler listesinde yer alan hızlı ve öfkeli filminin tüm serilerini mutlaka arşivinizde bulundurmalısınız. Şimdiden iyi seyirler.
2001 yılında vizyona damgasını vuran Hızlı ve Öfkeli filmi ile otomobil ve aksiyon severlerin beklediği bir seri olmuştur. Arkanıza yaslandığınızda sizi arabalar, güzel kızlar, yakışıklı erkekler ile karşılaşacağınız bir aksiyon serisi ile karşı karşıya kalırsınız. Tehlike ve hızı sevenler için hızlı araba kullanıcıların takip ettiği bu seride oyuncuların ilk defa araba kullandıklarını söyleyebiliriz. Michelle Rodriguez ve Jordana Brewster ilk film için seçildiklerinde ehliyetleri bile yoktu.
Seriyi her izlediğimizde bizi duygulandıran Paul Walker’ı kaybetmiş olmamızdır. Gerçek hayatında arabalara gönül vermiş olan Paul Walker gerçek bir araba tutkunuydu. 2.Filmde kullandığı Nissan Skyline kendi koleksiyonundan seçtiği bir arabayı filmde de kullanmıştır. Ölümünden sonra araç satışa çıkarılmıştır. 5 milyon Euro’ya kadar değer biçilen araç hala satılamamıştır.
Hızlı ve Öfkeli 7
Yönetmenliğini James Van ve başrollerini Jason Statham, Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson oynadığı filmde aksiyona ve hıza doyacağınızı şimdiden söyleyebiliriz. Fenomen olan filmin son halkasında ise Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Paul Walker son kez birlikte kamera karşına geçti. Bu seride ise İngiltere’den gelen intikam planını konu alarak başlar ve Shaw kardeşi Owen’ın hesabını sormak için karşılarına çıkmaya hazırlanmaktadırlar. Kemik kadronun bulunduğu bu seride olumlu ve olumsuz çok yorumlara maruz kalsa da Paul Walker son izlediğimiz film olduğu için izlemeye değer.
Hızlı ve Öfkeli 8
Yönetmenliğini F. Gary Gray yaptığı ve başrollerini Jason Statham, Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson oynadığı filmde bu sefer ekip artık sakin bir hayat sürmek istemektedir. Basit bir sokak serisi olarak başlayan filmde konular giderek büyümüş ve polis ve uluslararası bir durum almıştır.2017 yılına damgasını vuran aksiyon filmleri arasında diyebiliriz. Serinin son filminde normal hayatlarına dönüşü ve kurmak istedikleri hayatlarındaki sakinliği de bizlere göstermişlerdir. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme almıştır.
Hızlı ve Öfkeli Arabaları
Filmi izlerken modifiye edilmiş arabalara hayran kalabilirsiniz. Bu arabalar arasında en havalısı hangisi derseniz 1970 Dodge Charger R/T diyebiliriz. Her model ve yaşta arabaların bulunduğu hızlı ve öfkelinin 2000 Acura NSX, 2012 Lucra, 1971 Jensen Intercepter, 1969 Dodge Charger Daytona, 2000 Nissan Silvia en popüler olanları diyebiliriz. Hepsi için mükemmel demek de yanlış olmayacaktır.