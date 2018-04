Hobbit üçlemesinin son filminde isim değişikliği!

Peter Jackson, Hobbit üçlemesinin son filminde bir isim değişikliği yapıldığını açıkladı

Peter Jackson geçtiğimiz çarşamba günü Facebook hesabı üzerinden paylaştığı mesajda Hobbit üçlemesinin son filminde bir isim değişikliği yapıldığını açıkladı. There and Back Again olarak açıklanan filmin isminin The Battle of the Five Armies şeklinde değiştirildiğini duyuran Peter Jackson, film için yapılan hazırlıkların neredeyse tamamlandığını söylüyor. Aslında iki film olarak planlanmış Hobbit serisi, Jackson’ın Lord of the Rings’ten karakterleri hikâyeye dahil etmesiyle bir üçlemeye dönüşmüştü. Film çekimlerinin çoğu yine Yeni Zelanda’da gerçekleşti. Son Hobbit filminin oyuncu kadrosunda Martin Freeman (Bilbo), Ian McKellen (Gandalf the Grey), Benedict Cumberbatch (Smaug) ve Richard Arnitage (Thorin Oakenshield) bulunuyor.