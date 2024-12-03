Holding dizisinin yayın günü belli oldu! Holding dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın ve yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Holding'in yayın günü belli oldu. Holding dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding 5 Aralık Perşembe saat 20.00'de atv'de izleyici karşısına çıkacak.
Holding dizisi oyuncuları kimler?
"Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Taçbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.
Holding dizisi konusu ne?
Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor. Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arena…
Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar.Ailede acımasız bir taht kavgası başlar.