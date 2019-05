Bu ay vizyona girecek olan Avengers (Yenilmezler) serisinin son filmi Endgame, Marvel evrenini yeniden gündeme getirdi.

Hazırlayan: Gülru İncu



Son yılların en etkin iki üreticisi yani Marvel ile DC Comics, gişe başarısı kesin yapımları sayesinde can çekişen Hollywood pazarının tek hakimi olma yolunda ilerliyor.



Bir yanda Marvel’den Kaptan Amerika, Hulk, Thor, Iron Man, Blade, Wolverine, Örümcek Adam, Doktor Strange, Black Panther, diğer yanda DC Comics’ten Superman, Batman, Supergirl, Catwoman, Wonder Woman ve Aquaman. Çizgi romandan sinemaya uyarlanan karakterler tek kelimeyle altın çağını yaşıyor. Çizgi romanları, lisanslı oyuncakları para basıyor. Çizgi dünyanın karakterleri artık resmen bir fenomen. Aranan kan bulundu!



Bu fantastik evreni çok sevdik

“Artık eskisi gibi filmler çekilmiyor, star oyuncuların zamanı geçti” cümlesini kaç kere duyduğunuzu hatırlıyor musunuz? Sadece aksiyon filmlerinde mi, hayır, romantik komedilerde ve dramlarda da durum aynı. 80’li ya da 90’lı yıllarda çekilen filmlerle 2000’lerde çekilen filmler arasında dağlar kadar fark var. Çağın ruhunu yakalamak lazım elbette ama sanki son dönem filmlerinde bir şeyler eksik, tadında bir yavanlık var gibi. Bu eksikliğe neden olan şey; yitirilen duygular mı, nahiflik mi başka bir yazı konusu ama bu durum Hollywood için ciddi bir sorun. Birkaç büyük proje ve Oscar filmleri haricinde sektör biraz karanlık günler yaşıyor. Çağın teknolojik getirileri aynı zamanda ciddi götürülere neden olunca insanoğlu en basitinden nostaljiye ihtiyaç duyuyor demek ki! İşte tam bu noktada Hollywood sineması çıkışı, fantastik evrenin albenili dünyalarında koştuğumuz ve aksiyon sahnelerinden hipnotize olmuş halde izlediğimiz filmlere yönelmekte buldu.







Superman misin, volverin mi?

Sinema seyircisi çizgi romandan sinemaya uyarlanan karakterleri ilk gördüğü andan itibaren bağrına bastı. Süper bir askere dönüşeceği deneysel bir programa katılınca hayatı değişen Kaptan Amerika, sosyal hayatta pek göze batan bir çocuk değilken süper güçler edinince kendine gelen örümcek çocuk Peter Parker, yüksek miktarda radyasyona maruz kalınca yeşil bir deve dönüşen Bruce Banner, demir zırhıyla insanüstü bir hal alan milyarder işadamı Tony Stark, hayatımıza ‘Senin süper gücün ne?’ sorusunu kazandıran X-Men’ler ve tabii ki ego-alter ego ikilemiyle tanışmamızı sağlayan Clark Kent yani Superman. Hepsi kötülerle savaşıyor ve dünyayı onlardan temizliyor, sonunda yüzümüzde bir ‘oh’ ifadesiyle salondan ayrılıyoruz, yıllar yıllar önce atına atlayıp batan güneşe doğru sakin sakin giden Red Kit edasında.



En iyiler

1. Superman IV: The Quest for Peace/1987 (DC Comics)

2. Batman Returns/1992 (DC Comics)

3. Doctor Strange/2016 (Marvel)

4. Black Panther/2018 (Marvel)

5. Iron Man 2/2008 (Marvel)

6. The Incredible Hulk/2008 (Marvel)

7. The Avengers/2012 (Marvel)

8. Spider-Man/2002 (Marvel)

9. Captan America: Civil War/2016 (Marvel)

10. Thor: Ragnarok/2017 (Marvel)



Onların Favorileri

Oscar ödüllü Casey Affleck, Robert Redford’la başrolleri paylaştığı The Old Man and the Gun’da bu kez dedektif olarak karşımıza çıkacak. Uzun zamandır yeni bir projede izlemediğimiz Mark Wahlberg bir komedi filmi olan Instant Family (Şipşak Aile) ile yeniden sahalara dönüyor. Genç kuşağın yükselen yıldızlarından Sebastian Stan’i ise Destroyer filminde Nicole Kidman’ın karşısında izleyeceğiz.





Casey Affleck

En sevdiği filmler

İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, The Bad, The Ugly), Fil Adam (The Elephant Man), Mad Max (Çılgın Max)

En sevdiği yönetmenler

Christopher Nolan, David Lynch, George Miller

En sevdiği oyuncular

Joaquin Phoenix, Matt Damon, Liv Tyler





Mark Wahlberg

En sevdiği filmler

Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings), Çıplak Yumruk (Hard Times)

En sevdiği yönetmen

Jim Sheridan

En sevdiği oyuncular

Gabriel Byrne, James Cagney, Meryl Streep