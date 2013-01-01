Hollywood filmleri, gişe hasılatıyla para basıyor!

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Sinema filmleri, elde ettikleri gişe hasılatlarıyla Türkiye'deki birçok devasa yatırımı gölgede bırakıyor

Dünya sinemasının merkezi konumundaki Hollywood sinema sektörü, filmlerin kazandırdığı gişe hasılatlarıyla adeta "para basıyor".



AA muhabirinin, Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre, şu ana kadar dünyada en fazla gişe hasılatı rekorunu, James Cameron'un yönettiği "Avatar" filmi elinde bulunduruyor. 300 milyon dolara mal olan film, gösterime girdiği yıl dünya çapında 2 milyar 782 milyon 275 bin 172 dolar gişe hasılatıyla en çok gişe yapan film rekorunu kırdı.



Filmin gişe hasılatı, Türkiye'deki bazı büyük yatırımlarla karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Özel efektleri kadar gişe hasılatıyla da öne çıkan filmin elde ettiği gişeyle maliyeti 240 milyon dolar olan Türk Telekom Arena Stadı gibi 11 stat yaptırılabilir. Ayrıca Ankara-İstanbul arasında hizmet verecek olan ve biri 48 milyon dolar maliyetli Yüksek Hızlı Tren setlerinden 58, dünyanın en büyük yolcu uçaklarından Boeing 777'den ise 11 uçak alınabilir. Filmin gişesiyle ayrıca Türkiye'nin en büyük bütçeli filmi olan ve yaklaşık 19 milyon dolara mal olan "Fetih 1453" filmi, 154 kere daha çekilebilir.



En çok gişe hasılatı yapan ilk 10 filmin toplam geliri ise 14 milyar 281 milyon 952 bin doları buluyor. Bu rakam, 2013 yılında Türkiye'nin toplam turizm gelirinin yarısına, geçen yılın ihracat rakamı toplamının yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu rakamla maliyeti 3 boğaz köprüsü, 4 Marmaray, 11 bin 425 okul inşa etmek mümkün.



Bugüne dek en fazla gişe hasılatı elde eden 10 film şöyle:

Avatar

Titanic

Yenilmezler

Harry Potter-Ölüm Yadigarları 2

Transformers-Ayın Karanlık Yüzü

Yüzüklerin Efendisi-Kralın Dönüşü

Karayip Korsanları-Ölü Adamın Sandığı

Oyuncak Hikayesi 3

Batman-Kara Şövalye Yükseliyor

Karayip Korsanları-Gizemli Denizlerde