Hollywood komediden umudu kesti!

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Hollywood'un büyük yapım şirketleri 2010'dan 2014'e komedide büyük düşüş yaşadı.

Bu günlerde box office, Amerikan mizahını mutlu edemiyor. Hollywood komedisi, son derece komik olmayan bir sebeple düşüşte: Boxofficemojo.com’un verdiği Nomura istatistiklere göre; Walt Disney, Warner Bros, Paramount ve Twenty Century Fox gibi Hollywood’un en büyük yapım şirketleri, 2010-2014 yılları arasında komedi alanında büyük düşüş yaşadı.

Filme giden Amerikalıların sayısı azalırken, dünyanın geri kalanında 2007’den bu yana sinemaya gidenlerin sayısı % 63’ten % 70’e çıkarak patladı. Bunun sebebi, Amerika’ya kıyasla, dünyanın geri kalanında kişi başına düşen sinema ve bilet fiyatlarının çok daha az olması.



Dünyanın Hollywood filmlerine olan heyecanı, özellikle animasyon ve aksiyon alanında artarken komedi alanında düşüş yaşanıyor. Bu yıl Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği Adam Sandler’ın ‘Karışık Aile’ (Blended) adlı filmi şimdiye kadarki en büyük box-office hüsranı. 40 milyon dolar bütçeli ‘Karışık Aile’, ABD gişesinde ancak maliyetini çıkarabildi. ABD’de box office’in % 25’lik alanını kaplayan Amerikan komedisi, Çin’de % 10. Buna karşın yine Çin’de, aksiyon filmleri gişenin % 44’ünü kapsarken (en son çıkan ‘Transformers’ filmi neredeyse her ülkedeki box office rekorunu kırdı), ABD’de bu oran % 36.



Nonura’nın araştırmasına göre, yapım şirketleri için komedi en az kâr getiren tür. 2004 ve 2013 yılları arasındaki verilere göre, en çok kazandıran animasyon, sonra aksiyon filmleri oldu. Hollywood bu verilere cevapsız kalmadı. Fox’un komedi filmleri 2010 yılında % 44’ken bu yıl %8’e düştü. Disney de bu yıl komedi filmi yapmayacak. Hollywood’un komediye olan isteksizliği, Netflix gibi yayın organları kullanımının yaygınlaşmasıyla DVD satışlarının azalmasından da kaynaklandı.



Türkiye ’de ise durum tam tersi. Türkiye’de tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde ilk 10’da 7 komedi filmi var. 2014 yılının ilk altı ayına baktığımızda da durum değişmiyor. 2014’ün ilk altı ayında gişenin ilk dört sırasında yerli komediler (‘Recep İvedik 4’, ‘Eyvah Eyvah 3’, ‘Düğün Dernek’, ‘Patron Mutlu Son İstiyor) yer alıyor. 2013 yılında ilk 10’daki filmlerin 6’sı komedi.



BOX OFFICE TÜRKİYE (2014 İLK 6 AY)

1. Recep İvedik 4 (komedi) 7.219.428

2. Eyyvah Eyvah 3 (komedi) 3.414.212

3. Düğün Dernek (komedi) 2.889.011

4. Patron Mutlu Son İstiyor (komedi) 1.297.536

5. Nuh: Büyük Tufan 1.178.671

6. Karlar Ülkesi 1.112.093

7. Mandıra Filozofu (komedi) 939.815

8. Bi Küçük Eylül Meselesi 920.065

9. 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi 864.866

10. İnanılmaz Örümcek-Adam 2 651.659



2013

1. Düğün Dernek (komedi) 4.072.898

2. CM101MMXI Fundamentals (komedi) 3.744.248

3. Celal ile Ceren (komedi) 2.853.628

4. Kelebeğin Rüyası 2.158.749

5. Selam 2.145.545

6. Hükümet Kadın 2 (komedi) 1.508.326

7. Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (komedi) 1.507.603

8. Hükümet Kadın (komedi) 1.401.665

9. Benim Dünyam 1.378.834

10. Hızlı ve Öfkeli 6 1.180.105



TÜM ZAMANLAR

1. Recep İvedik 4 (komedi) 7.219.428

2. Düğün Dernek (komedi) 6.961.909

3. Fetih 1453 6.572.618

4. Recep İvedik 2 (komedi) 24 4.333.144

5. Recep İvedik (komedi) 4.301.693

6. Kurtlar Vadisi: Irak 4.256.567

7. G.O.R.A. (komedi) 4.001.711

8. Eyyvah Eyvah 2 (komedi) 3.947.988

9. CM101MMXI Fundamentals (komedi) 3.842.535

10. Babam ve Oğlum 3.839.883