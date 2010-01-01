Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri;
"Hayatın Kıyısında"
Oscar ödüllü Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen "Hayatın Kıyısında" filmi, Angelina Jolie'nin geçen yıl vizyona giren "Boyun Eğmez" filminden sonraki ikinci yönetmenlik denemesi. Dram türündeki filmde, Brad Pitt ile Angelina Jolie'ye, Melanie Laurent, Melvil Poupaud, Niels Arestrup ve Richard Bohringer gibi başarılı isimlerden oluşan bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
Film, 1970'lerin Fransa'sında sakin bir sahil kasabasına gelen ve evlilikleri krizde olan Roland (Brad Pitt) adlı Amerikalı bir yazarla karısı Vanessa'yı (Angelina Jolie Pitt) konu alıyor.
"Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2"
Francis Lawrence'ın yönettiği; Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Julianne Moore, Elizabeth Banks ile Woody Harrelson'un başrolünde oynadığı "Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2" izleyiciyle buluşuyor. "Açlık Oyunları" serisinin son bölümünde, "Alaycı Kuş" olarak sembol haline gelen ve Jennifer Lawrence'in canlandırdığı "Katniss Everdeen"in önderliğindeki tüm mıntıkalar, Capitol'e karşı ayaklanıyor.
Despot yönetim "Capitol" ile savaş yorgunu "Panem" arasında geçen sivil savaşı ele alan yapım, ilk filmi büyük ilgiyle karşılanan "Açlık Oyunları" serisinin dördüncü filmi. 2,2 milyar dolarlık hasılata ulaşan "Açlık Oyunları" serisinin finalinde, bir önceki bölümde filme katılan oyuncular Oscar ödüllü Julianne Moore, Mahershala Ali, Natalie Dormer, Wes Chatham, Elden Henson ve Evan Ross da yeniden izleyicinin karşısına çıkıyor.
"Gizemli Gerçek"
Oscar ödüllü Nicole Kidman, Julia Roberts ve Oscar adayı Chiwetel Ejiofor'un başrollerinde yer aldığı "Gizemli Gerçek
" filmi, çarpıcı ve dokunaklı hikayesiyle, adalet, annelik ve intikam konularını ele alıyor. Billy Ray'ın yönetmenliğini yaptığı film, 11 Eylül saldırıları sonrası Los Angeles'ta kurulan anti-terör özel ekibine seçilen "Bölge Savcılığı dedektifi Jess Cobb" rolündeki Julia Roberts, "FBI dedektifi Ray Kasten" rolündeki Chiwetel Ejiofor ve "Bölge Savcısı Yardımcısı Claire Sloan"ı canlandıran Nicole Kidman'ın başarılı oyunculukları etrafında şekilleniyor.
Dramatik gerilim türündeki film, 2010 yılında "En İyi Yabancı Film Oscar Ödülü"nü alan Juan Jose Campanella'nın yönetmenliğini üstlendiği Arjantin-İspanya ortak yapımı "Gözlerindeki Giz" filminden uyarlandı.
"Annem"
Nanni Moretti'nin yönettiği filmin başrollerinde John Turturro, Margherita Buy, Nanni Moretti, Anna Bellato ve Giulia Lazzarini gibi isimler yer alıyor.
İtalya-Fransa ortak yapımı dram türündeki film, bunalımın ortasında kendini bulan bir yönetmenin; kızının sorunları, çektiği son filminin yıldızı Amerikalı oyuncunun kaprisleri, aşırı güçlü bir karakter olan ağabeyinin yanında kendini güçsüz hissetmesi ve çok sevdiği annesinin ölümcül bir hastalığa yakalanması gibi sorunlarla boğuşmasını konu alıyor.
"Hüddam"
Fatma Hun, Murat Özen, Çağrı Duran, Eray Logo ve Hande Oktan oynadığı filmin yönetmen Utku Uçar. Korku ve gerilim türündeki film, cinler alemince adı yasaklanan, Hz.
Süleyman'ın ölümüyle onun hizmetinden çıkıp iblisin hizmetine giren, tarihin en eski ve lanetli ifrit tarikatının, Ege'nin ıssız bir köyündeki kan donduran olayını anlatıyor.
"Pırdino Sürpriz Yumurta"
Günay Köker'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon türündeki filmde Ebubekir Öztürk, Serkan Şengül, Seda Kement, Efe Kılıç ve Bengi Bilir oynarken, çizgi karakterlerin seslendirmelerini de Sungun Babacan ile Coşkun Tonga yaptı.
Televizyon ekranlarından beyaz pedeye uyarlanan filmde, sevimli dinozor Pırdino'nun annesini bulmak için arkadaşlarıyla giriştiği eğlenceli maceralar konu alınıyor.