Hollywood yıldızları Van'a geliyor!

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Kate Winslet’in başrolünde yer alacağı “Ruhumdaki Boşluk” filmiyle Ermeni olayları beyazperdeye aktarılacak, hikaye Van'da geçecek

Türkiye, 1915 olaylarının 100. yıldönümü öncesi önemli bir adım atmak için harekete geçti. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Kate Winslet'in başrolünde yer alacağı "Ruhumdaki Boşluk" filmiyle Ermeni olayları beyazperdeye aktarılacak.



Filmin konusunu oluşturan aşk hikâyesinin aktörlerinden biri olan Ermeni hemşireyi, Oscarlı oyuncu Kate Winslet canlandıracak. Winslet'in rol arkadaşı için en güçlü aday ise yine Hollywood aktörlerinden Mark Wahlberg. Ortak acı vurgusu yapılacak filmde, Ermenilerle birlikte Türkler ve Kürtlerin yaşadığı acılara dikkat çekilecek.Ermeni olaylarının 100. yılında yayınlanması beklenen filmdeki hikâye ise Van'da geçecek.



Hollywood şirketi tarafından çekilecek filmin çekimlerinin bir kısmı ise Akdamar Adası, Ağrı ve Erzurum'da yapılacak.