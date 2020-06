Filmlerde sürekli aynı tip klişe kadın karakterlerin yazılması, sektördeki erkek yapımcıların güçlerini kötüye kullanması, eşitsiz çalışma ortamı, eşitsiz gelir dağılımı ve fırsat ayrımcılığı… Film ve dizi endüstrisinde kadınlar çok dezavantajlı durumda. Ancak bu durum değişiyor. Kadın oyuncular ve sektördeki diğer kadın çalışanlar artık bu gidişata bir dur demek, derinlikli kadın hikayeleri aktarmak, sektördeki eşitsizliği kırmak adına kolları sıvıyor. İşte Hollywood’un kadın yapımcıları.

Hollywood filmlerinin birçoğunun kadın karakterlerine bakıldığında karşımıza şöyle bir tablo çıkar: Aşık olunan kadın, kaçılan ve istenmeyen kadın, sert ve maskülen iş kadını, sevimli ve sevecen anne… Bir şey fark ettiniz mi? Bunlar gerçek karakterler değil, bunlar tipler. Hem de erkeklerin gözünden kurulmuş tipler. Çok şükür ki artık bu bilindik senaryo değişiyor. Gerçekçi kadın karakterler yazılmaya, kadınların gerçek hikayeleri aktarılmaya başlanıyor. Bu değişimdeki en büyük pay kadınların artık kendi yapım şirketlerini kurmaya başlaması. Kadınların kendi yapım şirketlerini kurmasına dünyanın ihtiyacı var. Neden mi? Gelin bakalım.

#MeToo Hareketi

Tüm dünyayı kasıp kavuran MeToo hareketi ile herkes gördü ki erkek yapımcılar ellerindeki gücü suistimal ediyor. Kadınları taciz ediyor, kadınlara fiziksel ya da psikolojik şiddet uyguluyor hatta tecavüz ediyor… Ancak yapımcıların gücü yüzünden kimse ses çıkaramıyor, ses çıkaranlar da sektörden dışlanıyor, iş bulamıyor. Bu yıllardır süren bir devran. Güç dengeleri değişmediği sürece de çok büyük bir değişikliğe uğramayacak gibi görünen bir devran. Ancak iyi haber; o güç dengeleri artık değişiyor.

Eşitsiz Gelir Dağılımı

Bir hayal kurun: İki kişi bir iş yapıyorsunuz. Yüzde yüz aynı işi yapıyorsunuz, aynı derecede ünlüsünüz, aynı emeği veriyorsunuz. Ancak karşı taraf sizin aldığınızdan iki kat fazla para alıyor. İşte sektördeki gelir dağılımı kadın – erkek arasında bu şekilde. Kadınsanız, Angelina Jolie bile olsanız erkeğin aldığından daha az para alıyorsunuz. Ses çıkaramıyorsunuz, çünkü tüm kadınlar sizinle aynı durumda…





Sektördeki gelir dağılımı kadınlar açısından çok dezavantajlı.

Ne Oynamanın Ne İzlemenin Tatmin Etmediği Roller

Erkek yapımcılar kadınların hikayeleri konusunda çok özensiz davranıyor. Kadınları kendi bakış açılarından yansıtan filmler gördüler mi, onlar için yeterli. Oysa kadınların hikayeleri erkeklerin dışarıdan gördüğünden çok daha fazlası. Bunu belki özel hayatlarından biliyorlar ancak endüstride yerleşmiş bir kadın algısı var ve bu ne yazık ki kolay kolay değişmiyor. O yüzden tek yönlü karton karakterler, tek bir fabrikadan çıkmış gibi görünen kadınlar, cinselliği ile var olan ya da sevecen anne rollerinde izlediğimiz bir sürü kadın karakter söz konusu. Kadınlar bundan çok daha fazlası ve hikayeleri en az erkekler kadar anlatılmayı hak ediyor.

Sektörde Kendine Yer Bulamayan Kadınlar

Film endüstrisinin görünmeyen tarafında çalışan birçok insan var. Kurgucu, senarist, ışıkçı, makyöz… Tüm bu meslek alanlarında çalışanların yüzde sekseni erkek. Bunun en büyük sebeplerinden biri kadınların sektörde kendilerine yer bulamaması. Sektör erkeklerin elinde ve kendi cinsiyetlerine öncelik veriyorlar. Sektördeki kadınlar da işsizliğe mahkum bırakılmış oluyor.

…Ve Kadın Yapımcılar Sahneye Çıkar

İşte tüm bu sebepler birçok kadın oyuncunun ve sektördeki birçok kadının kolları sıvamasına ve yapımcılığa başlamasına neden oldu. Kadın hikayelerini aktarmayı hedefleyen, sektörde eşit bir gelir dağılımı sağlamaya çalışan ve iş alanlarında hemcinslerine yer açmayı planlayan bu başarılı kadınların bir kısmını filmlerden tanıyoruz. Onlar kim mi?

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon bir çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini, başarılı bir oyuncu ve yapımcı olarak sürdürüyor. Pacific Standard isimli yapım şirketini kurarak bu şirket ile Gone Girl gibi başarılı işlere imza atan Witherspoon, şimdi de Hello Sunshine isimli ikinci bir yapım şirketi kurdu. Bu yeni şirkette genellikle roman uyarlamalarına yer veren ve takipçilerinden gelen önerileri her zaman dikkate alan bu muhteşem kadın şimdiden çok başarılı bir yapımcı.





Pacific Standard isimli yapım şirketini kuran Witherspoon, bu şirket ile Gone Girl gibi başarılı işlere imza attı.

Nicole Kidman

Reese Witherspoon ile ortak yapımcılığa başlayan ve başarılı dizi Big Little Lies’ın ortak yapımcısı olan Nicole Kidman, sektördeki tek boyutlu kadın karakter yazımından sıkılmış ve başarılı kadın oyuncuları değerinin ve yeteneklerinin çok altında işlerde daha fazla izlememek için yapımcılığa başlamış isimlerden bir diğeri.

Margot Robbie

Margot Robbie genç yaşına rağmen oldukça başarılı bir yapım şirketinin kurucusu. Şirketin ismi: LuckyChapman Entertainment. Bu yapım şirketinin adını bol Oscarlı filmlerde görmeye alışmamız gerekiyor. Şirket şimdiden I, Tonya gibi üç Oscar adaylığı bulunan bir filme ve daha nicesine imza atmış durumda.

Daha Nicesi…

Sandra Bullock, Drew Barrymore, Elizabeth Banks, Eva Longoria, Lisa Kudrow, Charlize Theron… ve daha birçok isim; kadın rollerinin derinleşmesi ve sektördeki ayrımcılığın ortadan kalkması için kolları sıvamış vaziyette. Umarız bu kadın yapımcılar, sektördeki diğer kadınlara umut verir ve kadın yapımcıların sayısı her geçen gün artar. Film endüstrisindeki eşitsizliği ve erkek tekelini ortadan kaldıracak reçete bu. Endüstride güç dengeleri değişiyor ve bu sadece başlangıç; büyük ve güzel bir başlangıç.