Hollywood'un yeni keşfi Dilan

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Türk asıllı oyuncu Dilan Gwyn, 'Da Vinci’s Demons' dizisinde!

İsveç doğumlu Türk asıllı oyuncu Dilan Gwyn, Hollywood’un dikkatini çekti. Dilan, “Da Vinci’s Demons” adlı dizinin kadrosuna katıldı.



Başrollerinde Luke Evans, Dominic Cooper, Charlie Cox gibi isimlerin yer adığı 'Dracula Untold' filminde rol alan Dilan Gwyn, çekimlerden çok kısa süre sonra, BBC yapımı olan ve Leonardo Da Vinci'nin gençliğinin konu edildiği, 'Da Vinci's Demon' dizisi ile anlaştı.



1987 İsveç Stokholm olan Dilan Gwyn'ın annesi ve babası Türk asıllı.



The American Academy of Dramatic Arts'ta oyunculuk eğitimi alan Dilan Gwyn, dizinin son bölümünde bir köleyi canlandırdı ve cesur sahneleriyle dikkat çekti.