Homeland'in senaristinden: Diktatör

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Ünlü TV dizisi Homeland' in İsrailli senaristi Gideon Raff "Diktatör" adlı yeni bir diziyi kaleme alıyor

Şalom Gazetesi’nde yer alan habere göre; çekimlerine İsrail ’de başlanan dizi, İsrail- ABD ortak yapımı. Dizi için Suriye Lideri Beşar Esad’ın 511.000 metrekarelik muhteşem sarayının bir kopyası Kfar Saba kasabasında inşa edildi. Amerikan kablo kanalı Fox Entertaintment Group’ta yayınlanacak dizide bir Ortadoğu diktatörünün oğlunun ABD’ye giderek doktor olması ve Amerikalı karısı ile ülkesine dönmesinden sonra gelişen olaylar anlatılıyor. 30 milyon dolar bütçeli dizi bu yaz dönemi ABD’de yayına girecek.