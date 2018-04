'How I Met Your Mother' veda etti!

Televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin son bölümü ABD’de yayınlandı

'How I Met Your Mother' 9 yıl sonra ekranlara veda etti. Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan 'How I Met Your Mother' dizisi, merakla beklenen bir finalle sona erdi. Dizinin son bölümü ABD’de yayınlandı.Final bölümü, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kitledi. Dizi, televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri. New York'ta yaşayan 5 arkadaşın hayatını konu alan 'How I Met Your Mother', 2005 yılında yayına başladı. Ted Mosby adlı karakterin hayat arkadaşıyla tanışmasını konu alan dizi için 9 yılda 200'den fazla bölüm çekildi. Yapımcıları, izlenme rekoru kıran dizinin yeni bir versiyonunu çekmeye hazırlanıyor. 'How I Met Your Dad' adlı dizide bu kez, New York'lu genç bir kadının hikayesi anlatılacak.