How I Met Your Mother'a alternatif son

Geçen hafta biten ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratan How I Met Your Mother dizisi için alternatif bir son çekiliyor

Hayranların eleştirileri ardından, How I Met Your Mother dizisinde alternatif son çekiliyor. Ted Mosby adlı karakterin, çocuklarına anneleriyle anlatmasını konu edinen How I Met Your Mother dizisi, geçen hafta sona erdi. Ancak dizinin hayranları, çekilen sonla ilgili pek çok eleştiride bulundu. Dizinin son bölümünün aceleye getirildiği, senaryoda boşluklar bulunduğu ve gereksiz duygusallıklara yer verildiğine dair eleştiriler sonrasında, son bölüme bir alternatif çekilmesine karar verildi. Dizinin senaristlerinden Carter Bays, 4 Nisan’da Twitter üzerinden açıklama yaparak şöyle dedi: “Öncelikle, #HIMYM finalini beğenen ve sevgi dolu mesajlar atan herkese teşekkür ederim. Finali beğenmemiş olabilirsiniz. Bu yaşanabilir bir şey. Bizler bir şey denedik ve bu sizinle bir bağlantı kuramadı. Umarım hala arkadaş kalabiliriz. Her neyse, size bir haberim var: 16 gün önce bugün HIMYM senaryosunu düzenlediğimiz odadaydık ve 2 farklı son arasında karar vermeye çalışıyorduk. Sadece tek bir senaryoyu çektik, ancak o odanın yarattığı sihir sayesinde dizi için 2 farklı son geliştirdik. Çekmiş olduğumuz sonu seçtik ve kararımızın arkasındayız. Ama diğer sonu da çok beğenmiştik. Alternatif bir son olan o versiyona, serinin tüm bölümlerinin yer alacağı bir DVD’de yer vereceğiz. Bunun dışında How I Met Your Dad senaryosu üzerinde de çalışıyoruz ve bence o da çok güzel olacak. Greta Gerwig bir hayli zarif.” 5 Nisan’da yeni bir açıklama yapan senarist, “Soranlar için bir güncelleme: Alternatif sona 9. Sezon DVD’si ile tüm bölümlerin yer aldığı kutu setinde de yer vereceğiz” dedi. Alternatif sonun, yayınlanan sondan daha mı iyi yoksa daha mı berbat olacağı ise merak konusu.