Hudutsuz Sevda bitti mi? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlayacak?

Perşembe akşamlarının popüler dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yaparak ekran macerasına ara vermişti. İzleyiciler, dizinin yeni sezonda ne zaman başlayacağını merakla bekliyordu.

HUDUTSUZ SEVDA BİTTİ Mİ?

NOW TV'de iki sezondur yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hudutsuz Sevda dizisi, 34. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin üçüncü sezonu başlamadan iptal edilmesi nedeniyle bugün ekranlarda yer almayacak. Dizi, Haziran ayında yayınlanan sezon finalinin ardından yayından kaldırıldı.

YENİ PROJE YOLDA

Üçüncü sezonu merakla beklenen dizi için hayranlarını üzecek bir karar alındı. Hem yayıncı Kanal D hem de yapım şirketi Medyapım, dizinin devam etmemesi yönünde ortak karar aldı.

Dizinin hikayesini farklı bir isimle, "Halo" adıyla yeni bir versiyon olarak sürdürme planları daha önce gündeme gelmişti. Ancak son gelen bilgiler bu projenin de tamamen iptal edildiğini gösteriyor.

Yapımcı ekip, devam dizisi veya yeni versiyon üzerinde çalışmak yerine, rotasını tamamen farklı bir projeye çevirdi. Medyapım'ın şimdi, "Yeraltı" adını taşıyan yepyeni bir diziye odaklandığı ve tüm hazırlıklarını bu yeni yapım için sürdürdüğü ifade edildi.