Hudutsuz Sevda dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi? Hudutsuz Sevda hangi gün?

Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Hudutsuz Sevda, yarın akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Bahadır Özdemir'in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin konusu, oyuncuları...

Hudutsuz Sevda dizisinin konusu ne?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

Hudutsuz Sevda dizisi gerçek hikaye mi?

Çekimlerin Artvin'de başlayan ve İstanbul'da devam eden Hudutsuz Sevda dizisi tamamen kurgusal bir hikaye. Yapımcılığını MedYapım üstleniyor.

Hudutsuz Sevda dizisinin oyuncuları

Hudutsuz Sevda oyuncu kadrosunda

Miray Daner,

Deniz Can Aktaş,

Esra Dermancıoğlu,

Mesut Akusta,

Biran Damla Yılmaz,

Hülya Şen,

Burak Sevinç,

Özgür Emre Yıldırım,

Emre Bulut,

Haydar Şişman gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Hudutsuz Sevda dizisi hangi gün?

Hudutsuz Sevda her Perşembe saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanıyor.

Hudutsuz Sevda 2. bölüm fragmanı