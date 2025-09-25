Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlayacak? Hudutsuz Sevda bitti mi?

NOW TV ekranlarının Perşembe akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz Haziran ayında 34. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizilerin yeni sezon ilk bölümleri başlarken, Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrollerinde yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını da merak edilmeye başladı.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW TV'de iki sezondur yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hudutsuz Sevda dizisi, 34. bölümüyle ekranlara veda etti. İlk olarak sezon finali yaptığı düşünülen dizi için, üçüncü sezon öncesinde iptal kararı alındığı açıklandı.

Daha önce, dizinin yeni sezonda “Halo” ismiyle devam etmesi yönünde planlar olduğu biliniyordu. Ancak, yapılan son değerlendirmeler sonucunda bu projenin de tamamen iptal edildiği duyuruldu. Bu karar, dizinin finaliyle birlikte yeni bir başlangıç bekleyen izleyicilerde hayal kırıklığı yarattı.

Yapım Ekibi Yeni Projeye Odaklandı

Hudutsuz Sevda'nın sona ermesiyle birlikte, yapımcı ve senarist ekibinin yeni bir projeye başladığı öğrenildi. Ekibin, "Yeraltı" adını taşıyan yeni bir dizi projesi için çalışmalara başladığı belirtildi.

Son Bölümde Neler Olmuştu?

NOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Hudutsuz Sevda, izleyicileri ekran başına kilitleyen dramatik bir finalle ekranlara veda etti. Final bölümü, birçok gelişmeyi beraberinde getirse de, hikayenin gidişatı birçok soruyu da cevapsız bıraktı.

Dizinin final bölümünde, Russo'nun İskender'i kaçırmasıyla olaylar gergin bir dönemece girdi. Bu durum, Halil İbrahim ve Fikret'i zorlu bir pazarlığın ortasına bıraktı. Bir yandan Zeynep ile Halil İbrahim'in mutlu gelecek hayalleri gölgelenirken, diğer yandan Esma'nın aldığı kararlar aile içinde derin kırılmalara yol açtı.

Finalde, Russo'nun başlattığı sevkiyat operasyonu, hikayenin ilerleyen dönemde daha büyük bir savaşa evrileceğinin sinyalini verdi. Ancak, izleyici bu büyük çatışmanın ve diğer olayların cevabını alamadan dizinin bittiğine tanık oldu. Bu beklenmedik son, dizi hayranları arasında büyük bir tartışma konusu yarattı.