Hugh Jackman mutantlıktan emekli oluyor!

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Ünlü aktör, bir sonraki Wolverine projesinde son defa mutant olarak karşımıza çıkacak

Orijinalini aratmayacak kadar başarılı bir Wolverine portresi çizmiş olsa da yeni X-Men üçlemesinde rolünün arttırılması sebebiyle serinin hayranlarından tepki gören Hugh Jackman, bir sonraki solo performansının ardından beyazperdede kendisiyle özdeşleşen karakterine veda edecek



Jackman'ın söylediğine göre bir sonraki Wolverine filmi, kendisinin bu karaktere hayat verdiği son proje olacak! Ünlü aktör, bu karaktere hayat vermekten her zaman keyif aldığını söylese de yaşı gereği karakterin enerjisinin, kendisinin önüne geçmeye başladığını dile getirdi.



Yine de The Avengers serisinin beyazperdede şahlanmasının, kendisini muhtemel bir Wolverine - Hulk kapışması konusunda heyecanlandırdığını da söylemekten çekinmeyen Jackman, sırf bu karşılaşmanın yüzü suyu hürmetine perdeye geri dönüş yapabileceğinin sinyallerini vererek açık kapı bırakmayı ihmal etmedi.