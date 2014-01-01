"İçimdeki Ses", 30 Ocak'ta vizyonda!

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Engin Günaydın'ın senaryosuna imza attığı ve başrolünde oynadığı "İçimdeki Ses", 30 Ocak'ta vizyona girecek.

Barakuda Film'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İçimdeki Ses'in oyuncu kadrosunda Engin Günaydın'ın yanı sıra Leyla Tuğutlu, Füsun Demirel, Ersin Korkut, Onur Buldu ve Hamdi Kahraman yer alıyor.



Çekimleri Eylül 2014'te tamamlanan filmin yönetmenliğini Çağrı Bayrak, yapımcılığını "Vay Arkadaş", "Galip Derviş", "Guruldayan Kalpler" gibi projelere imza atan Barakuda Film üstleniyor.



Kendi dünyasında yaşayan, öz güveni yetersiz bir yazarken, güzel ve zengin Ayşıl'ın kendisine aşık olmasıyla şaşkına dönen Selim'in iç sesiyle renklenen komik dünyasını anlatan film, 30 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.



(AA)