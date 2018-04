Engin Hepileri, Özge Borak, Barış Hayta ile Cihat Tamer'in oynadığı "Bana Adını Sor", Müfit Can Saçıntı'nın yönettiği ve oynadığı "Mandıra Filozofu İstanbul", Külkedisi masalının modern uyarlaması "Sindirella" haftanın en iddialı yapımları! İşte haftanın filmleri...

Taner Gündöner'in yönettiği ve Engin Hepileri, Özge Borak, Barış Hayta ile Cihat Tamer'in oynadığı "Bana Adını Sor", izleyiciyle buluşuyor.İpek Tenolcay ve Levent Sülün gibi isimlerin de rol aldığı romantik dram türündeki filmin konusu şöyle:"Yasemin ve Hakan, yetiştirme yurdunda beraber büyüyen iki yakın arkadaştır. Yaşamlarını neredeyse hiç ayrılamadan geçiren bu ikilinin arasında sıkı bir bağ vardır ama her şey bu dostluk sevgisiyle sınırlı değildir. Yasemin yıllardır Hakan'ı sevmektedir, duyguları ise tek taraflıdır. Bir gün hayatlarına hiç beklenmedik bir anda Merve girer ve hepsinin yaşamları kökünden değişir. Öte yandan, tümünün hayatını değiştirecek kötü bir sürpriz Hakan'ı beklemektedir. Şimdi üçü arasında sancılı bir aşk üçgeni doğacaktır."FRAGMANI İZLEMEK İÇİNCate Blanchett, Lily James, Richard Madden ile Stellan Skarsgard'ın oynadığı filmin yönetmenliğini, Kenneth Branagh yaptı.1697 yılında ilk kez Charles Perrault tarafından kaleme alınan "Sindirella" masalının modern uyarlaması olan filmin konusu şöyle:"Ella'nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella'yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur."Filmin aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenen Müfit Can Saçıntı ile Kemal Kuruçay, Günnihal Demir ve Abdullah Şahin'in oynadığı "Mandıra Filozofu İstanbul", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Film, Bodrum'un Çökertme köyünde "bir lokma bir hırka" yaşayan Mustafa Ali'nin, babasının hastalığı için geldiği İstanbul'da modern dünya ile hesaplaşmasını anlatıyor.FRAGMANI İZLEMEK İÇİNTürkiye prömiyeri 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünde gerçekleştiren filmin yönetmen koltuğunda, Aysim Türkmen var.Dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Can Sipahi, Kerem Can, Gözde Kocaoğlu, Barış Gönenen, Aslı Menaz, Onur Öztay, Hakan Ummak, Özer Arslan, Metin Göksel, Tülin Özen, Ayşe Selen ile Levend Yılmaz gibi isimler yer alıyor.Lüks semtlere dönüşen gecekondu mahallelerindeki gençlerin öyküsünün ele alındığı filmde, yaşadıkları mahallelerde gitgide alanları daralsa da dansları, şarkıları ve kendilerine özgü stilleriyle hayallerinin peşinde koşan gençlerin hikayesi anlatılıyor.Hamdi Alkan'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Gürol Güngör, Mert Yavuzcan, Aslıhan Güner ile Merve Sevi yer alıyor.Yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak sinemaya aktarılan film, Türkiye'den Kırgızistan'a farklı sebeplerle giden iki insanın yaşadıkları zorlukları anlatıyor.Matthew Vaughn'ın yönettiği filmin başrolünde Colin Firth, Samuel L. Jackson, Michael Caine ile Mark Hamill yer alıyor.Çizgi romandan beyaz perdeye uyarlanan film, kaba, ancak gelecek vadeden bir sokak serserisinin gizli servis eğitim programına dahil olmasını konu alıyor.Arkadaşlığın ve cesaretin önemi üzerine heyecan dolu bir macera olan "Sevimli Ejderha: Kokonat", Oya Küçümen'in sesiyle ve 3 boyut seçeneğiyle izleyici karşısına çıkacak.Hubert Weiland'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki filmin senaryosu, Mark Slater ve Gabriele Walther'e ait.Animasyon sevenleri "Ruhların Kaçışı"ndan "Prenses Mononoke"ye kadar pek çok hikayeyle tanıştıran Japon animasyon şirketi Studio Ghibli'nin projesi olan "Prenses Kaguya Masalı", yönetmen Isao Takahata'nın 8 yıllık çalışması sonucu izleyiciyle buluşuyor.2014 Oscar Ödülleri'ne "En İyi Animasyon" dalında aday gösterilen film, "Bambucu Masalı" ismindeki ünlü Japon masalından sinemaya aktarıldı. (AA)