l. Alanya “Kristal Kale” Uluslararası Film Festivali’nde bir araya gelecek “dostluk” temalı filmler belirlenmeye başladı.

24-30 Haziran tarihlerinde Alanya’da bir araya gelecek filmler arasında bu hafta sinemalarda gösterilmeye başlanan Atalay Taşdiken’in “Arama Moturu” halk jürisine sunulacak ana program filmleri içinde yer alıyor.



“Arama Moturu” medeniyetler beşiği Anadolu coğrafyasının orta yerinde küçük bir kasabada geçen ve kendileri için yaşamsal değerdeki bir şeyleri arayan insanların öyküsünü anlatıyor. Tamamı kasabadan insanlarla ve yer yer doğaçlama çekilmiş olan film, yönetmen Atalay Taşdiken için de sinemasal bir arama anlamı taşıyor.



Ana programda; Almanya’dan “Jack” ve “Happy Hour”, Bulgaristan’dan “The Judgement" ve “Snow”, Belarus’tan “The Count of Oranges", Rusya’dan “Seagulls”, Kazakistan’dan “Love Swing “ ve "Homeland", Azerbaycan’dan “Down The River” gibi filmler var.



Festivalin “Özel Gösterimler” bölümünde yönetmenliğini Evgenia Tirdatova ve Orhan Tekeoğlu’nun birlikte yaptıkları Türkiye-Rusya ortak yapımı “Düşlerinin Adası” belgeseli de

yer alıyor.

