İhtiras dolu bir casusluk hikayesi

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Oscar’lı Jean Dujardin bu kez tehlike, entrika ve ihtiras dolu bir casusluk hikayesinde başrolde!

Mobius, 13 Eylül'de gösterime giriyor. İşte filmin konusu… Rus gizli servis ajanı olan Gregory Lioubov (Jean Dujardin), önemli bir işadamının eylemlerini izlemek için Monaco’ya gönderilir. Bu görevin bir parçası olarak yetenekli finans uzmanı olan Alice (Cécile De France) ekibe dâhil edilir. İhanetinden şüphe duyulmasına rağmen Gregory altın kuralı bozar ve kendisi de gizli ajan olan Alice ile ilişkiye girer. Aralarında doğacak olan bu imkansız tutkunun sonu ise acımasızca kendi sonlarını getirir.