İlk kez anne rolünde

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Vildan Atasever, yeni dizisinde genç bir anneyi canlandıracak...

Kanal D’nin yeni dizisi “Yaz’ın Öyküsü”nde Vildan Atasever ilk kez anne rolüyle izleyici karşısına geçiyor. Çekimleri devam eden dizide 33 yaşındaki Atasever, genç yaşında anne olmuş, başarılı bir televizyoncuyu canlandıracak. Yapımcılığını D Productions’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, Atasever’in yanı sıra Tansel Öngel, Ece Çeşmioğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz ve Deniz Gürzumar’ın rol aldığı dizi çok yakında izleyiciyle buluşacak.