'İnadına Aşk' Fox TV'de başlıyor

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Fox ekranında yakında yayına girecek olan romantik komedi dizisi “İnadına Aşk"ta kimler rol alıyor?

FOX ekranında yakında yayına girecek olan romantik komedi dizisi “İnadına Aşk” yazın iddialı projeleri arasında yer alıyor. Yapımcılığını Sinegraf’ın üstlendiği dizide nefret, aşk, oyun ve tutku dolu hikayesiyle aşkın her hali gözler önüne seriliyor. “İnadına Aşk”ın yönetmen koltuğunu baba Osman Sınav ve oğlu Yusuf Ömer Sınav paylaşıyorlar. Sernaryosunu Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdemin üstlendiği hikayede, Laz kızı Defne, Aras Teknoloji'nin güçlü patronu Yalın'ın yanında işe girer. Tamamen zıt kutuplardaki iki inatçının birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmesiyle başlayan hikaye, Defne'nin maço abisi Çınar'ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, maço Çınar'ın Yalın'ın kız kardeşi modern prenses Yeşim'e aşık olmasıyla kopar.

Dizide Açelya Topaloğlu (Defne), Can Yaman (Yalın), Nilay Duru (Yeşim), Eren Vurdem (Çınar), Cevahir Turan (Ezgi), Cem Belevi (Deniz),Yeşim Dalgıçer (Leyla), Taner Rumeli, (Toprak), İlay Erkök (Damla), Funda Eskioğlu (Meftune Hanım) , Alper Saylık (Gökay Tekin), Bilge Şen Ündüz (Pembe) ve Selim Gürata (Süreyya Bey) yer alıyor.