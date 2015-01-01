2015 Cannes Film Festivali - Belirli Bir Bakış- En İyi Film Ödülü “İNATÇILAR" / "RAMS” 17 Haziran'da sinemalarda!

Gummi ve Kiddo, şehrin dışında geniş bir vadide yan yana evlerde yaşayan yaşlı iki kardeştir. Babadan kalma meslekleri olan koç yetiştiriciliğine devam etmekte ve ülkenin en iyi koçlarını yetiştirmektedirler. Her sene kasabada düzenlenen ya Gummi’nin ya da Kiddo’nun kazandığı en iyi koç yarışmasında büyük ödülü almak için mücadele eden ve tek hayatları koçları olan bu iki kardeş, birbirleri ile 40 yıldır konuşmamaktadırlar. Birgün Kiddo’nun koçu bulaşıcı ve ölümcül bir hastalığa yakalanır. Yetkililer tüm kasabayı boşaltıp, tüm hayvanların da itlaf edilmesinin en uygun çözüm olduğunda ısrarcıdır. Ancak 40 yıldır birbirleri ile konuşmayacak kadar inatçı olan bu ikili iş koçlarına gelince de bu kadar çabuk pes etmeyecektir.



2015 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış ödülüne layık görülden ve İzlanda'nın Oscar adayı olan filmin başrollerini Sigurður Sigurjónsson ve Theodór Júlíusson paylaşıyor.

