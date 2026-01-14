İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu

Yeni sezonun en büyük sürprizlerinden biri, müzik dünyasının dev ismi Ebru Gündeş’in projeye dahil olması oldu. Gündeş, sözlerini bizzat Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı özel bir şarkıyı seslendirerek dizinin atmosferine derinlik katacak. Bu iş birliği, dizinin duygusal yükünü daha da artırırken, müzikseverler için de unutulmaz bir eser ortaya koyacak gibi görünüyor.