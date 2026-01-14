İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, kırk dördüncü bölümüyle verdiği sezon finali arasının ardından nihayet izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu. Peki İnci Taneleri ne zaman başlıyor?
Yaklaşık 8 aylık uzun bir bekleyişin ardından, Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin üçüncü sezonu için geri sayım başladı.
Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören İnci Taneleri dizisi, izleyicisine hem kavuşma hem de veda haberini aynı anda veriyor. "Organize İşler: Karun Hazinesi" filminin çekimleri nedeniyle yaklaşık sekiz aylık bir ara veren dizi, 29 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında üçüncü sezonuyla macerasına kaldığı yerden devam edecek.
Ancak Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, bu dönüş aynı zamanda bir final yolculuğunun başlangıcı; zira dizi, yayınlanacak on yedi bölümün ardından izleyicisine tamamen veda edecek.
Yeni sezonun en büyük sürprizlerinden biri, müzik dünyasının dev ismi Ebru Gündeş’in projeye dahil olması oldu. Gündeş, sözlerini bizzat Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı özel bir şarkıyı seslendirerek dizinin atmosferine derinlik katacak. Bu iş birliği, dizinin duygusal yükünü daha da artırırken, müzikseverler için de unutulmaz bir eser ortaya koyacak gibi görünüyor.