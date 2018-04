İnsan ve bilgisayar aşk yaşayacak!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Google'ın mühendislik direktörü Ray Kurzweil, 'Her' filminin yakın gelecekte gerçeğe dönüşeceği kehanetinde bulundu.

Bir adamın bir işletim sistemine aşık olmasını anlatan 'Her' filminin gerçeğe dönüşmesi, sanılandan çok daha yakın bir zamanda gerçekleşebilir. New York 'ta düzenlenen Exponential Finance konferansında konuşan Google mühendislik direktörü Ray Kurzweil, teknolojinin 15 yıl içinde insanlarla duygusal etkileşime girebilecek bir noktaya erişeceğini söyledi.



Kurzweil, "Benim tahminime göre, bilgisayarlar 15 yıl içinde, yani 2029'a kadar insan seviyesine erişecek" ifadesini kullandı. 'İnsan seviyesi' ifadesiyle makinelerin duygusal zeka geliştireceğini belirten Kurzweil, "Şaka yapabilecekler, komik veya romantik olabilecekler, hatta sevgi gösterebilecekler. Bu nokta, insan zekasının en üst seviyesi olacak ve kesinlikle göz ardı edilemeyecek" dedi.



Kurzweil, konuşmasında 'Her' filmine de değinerek, 'filmin gelecekte yaşanabilecekleri çok güzel bir şekilde anlattığını' söyledi. Yassı tarayıcılar ile metinleri sese dönüştüren cihazların mucidi olan Kurzweil, gelecekte insan ve makinelerin nihai olarak birleşeceği 'tekillik' teorisini savunuyor.



KEHANETİ TUTMUŞTU

Google'ın yapay zeka dahilerinden biri olarak da bilinen Kurzweil, Şubat ayında yaptığı açıklamada da 'makinelerin 2029'da insanlardan daha zeki hale geleceği' kehanetinde bulunmuş ve ses tanıma yazılımı ve Google'ın sürücüsüz otomobillerini en iyi örnekler olarak göstermişti. Kurzweil, gelecekte bilgisayarların sunacağı olağanüstü yetenekler arasında, birçok hastalık ile yaşlılığı yok edecek 'programlanmış genleri' ve bireysel 3D giysi üretiminin yer alabileceğini belirtmişti.



Dünyanın en ünlü fütüristlerinden olan Kurzweil, 1990 yılında bulunduğu kehabette, 1998'e kadar bilgisayarların dünya satranç şampiyonunu yenebileceğini söylemişti. IBM'in Deep Blue bilgisayarı, 1997'de Garry Kasparov'u yenmeyi başarmıştı. Turing testini geçmeyi başaran ilk bilgisayar programı olan Eugene Goostman'ı ise yetersiz bulan Kurzweil, 'yazılımın çok kısıtlı yeteneklere sahip olduğunu' söyledi.