İptal edilen dizi geri dönüyor!

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Bir dizi daha küllerinden doğuyor

Son dönemde iptal edilen dizilerin bir başka kanalda yeniden canlanmasına sıklıkla tanıklık eder olduk. Bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Kablolu televizyon kanalı VH1'da üç sezonu geride bırakan 'Single Ladies' için Mart ayının ilk haftasında kanaldan bir duyuru yapılmış ve dizinin sona ereceği açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün ise Sharon Love karakteriyle zaman zaman dizinin hikayesinde de yer alan ödüllü aktris ve şarkıcı Queen Latifah'ın yapımcılığını üstlendiği Single Ladies takipçileri için sevindirici haber geldi! Dizi, BET (Black Entertainment Television) kuruluşuna bağlı televizyon kanalı Centric tarafından canlandırılıyor. Latifah'ın yapım şirketi Flavour Unit Enteratinment ile Centric arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonuç verdi ve Single Ladies'in dördüncü sezonununun çekileceği kesinleşti. Dördüncü sezonun ne zaman ekranlara gelmeye başlayacağı konusunda ise şimdilik bir netlik yok. Aşk, seks ve ilişkiler hakkında farklı düşüncelere sahip olan Keisha (LisaRaye), Raquel (Denise Vasi) ve April (Charity Shea) isimli yakın arkadaşların Atlanta, Georgia'daki yaşamlarına ve ilişkilerine odaklanan romantik komedi dizisinin ikinci sezonu öncesinde ilk sezonda ana kadın karakterlerden Val'i canlandıran Stacey Dash kadrodan ayrılmış ve yerine Denise Vasi oyuncu kadrosuna katılan isim olmuştu. Single Ladies'in üçüncü sezonu bölüm başına ortalama 2.2. milyon izleyici tarafından takip edilmişti.