İran usulü Modern Family!

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Dizinin İran versiyonu pek de modern değil.

23 Eylül 2009'dan beri ABC ekranlarında yayınlanan Modern Family son zamanlarda adından söz ettiren en iyi komedilerinden biri. Aslına bakarsanız Mockumentery diye tanımlanan bir aile komedisi belgeseli. Başrollerde; uzun yıllar Married and Children ile evlerimize konuk olan Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell var.



Dizi uluslararası şöhretini kazanmışa benziyor ki; Yunanistan ve Şili uyarlamaları birkaç zaman sonra farklı isimlerle o ülkelerin kanallarında boy göstermeye başladı ve İran'da diziyi "Haft Sang" ismiyle yayına sokarak bu ülkeler arasına dahil oldu. Fox Tv yapımcıları İran'ın telif hakkı ödemediğini açıkladı.



Dizinin, İran versiyonu Amerikan versiyonunu birebir taklit ediyor ve pek de modern değil.