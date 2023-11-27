İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı nerede çekildi?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ film , 24 Kasım’da Netflix’te izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın üstlendiği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.

İstanbul İçin Son Çağrı konusu

İkiliyi 13 yıl sonra yeniden bir araya getiren film New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikayeyi anlatıyor:

“İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York’ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.”

İstanbul İçin Son Çağrı oyuncuları

Beren Saat - Serin

Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

Senan Kara - Psikolog

İstanbul İçin Son Çağrı nerede çekildi?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi New York'ta çekildi.

İstanbul İçin Çok Çağrı Filmi Künyesi

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Gönenç Uyanık

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yazar: Nuran Evren Sit

Yayın Tarihi (Yayın): 24 Kasım 2023

Süre: 1 saat 31 dakika

İstanbul İçin Son Çağrı fragman