İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı nerede çekildi?
Netflix, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım’da Netflix kütüphanesinde yerini aldı. İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı nerede çekildi? Yakından bakalım...
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ film , 24 Kasım’da Netflix’te izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın üstlendiği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.
İstanbul İçin Son Çağrı konusu
İkiliyi 13 yıl sonra yeniden bir araya getiren film New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikayeyi anlatıyor:
“İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York’ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.”
İstanbul İçin Son Çağrı oyuncuları
- Beren Saat - Serin
- Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet
- Senan Kara - Psikolog
İstanbul İçin Son Çağrı nerede çekildi?
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi New York'ta çekildi.
İstanbul İçin Çok Çağrı Filmi Künyesi
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Gönenç Uyanık
Yapımcı: Onur Güvenatam
Yazar: Nuran Evren Sit
Yayın Tarihi (Yayın): 24 Kasım 2023
Süre: 1 saat 31 dakika