Usta yönetmen Ferzan Özpetek’in senaryosunu da kaleme aldığı yılın merakla beklenen filmi "İstanbul Kırmızısı" 3 Mart’ta vizyona giriyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, İmaj ve İtalya’dan R&C Produzioni ve Faros Film ortaklığıyla gerçekleşen; Türkiye’nin yıldızlarından oluşan kadrosuyla heyecan yaratan filmin başrollerinde Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler yer alıyor.



Halit Ergenç’in hayat verdiği karakter Orhan İstanbul’u çok uzun yıllar önce terketmiş, herkesten uzak bir yaşam sürdürmektedir. Bir kaç günlüğüne döndüğü İstanbul’da Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı Neval’le karşılaşır. Kapattığı kapıların arasından sızan bu ışığın yaşattığı tutkulu aşk Orhan’ın tekrardan hayata dönmesine yetecek midir?