İşte ekranın birbirine en çok yakışan çifti

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ortadoğu'da yayın yapan MBC4 kanalı 'En çok hangi dizinin oyuncuları yakışıyor?' diye sordu. Listenin ilk sırasında 'Kara Para Aşk', 2. sırada Karadayı'nın yıldızları yer aldı! Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek birbirine en çok yakışan çift seçildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yayın yapan MBC4 kanalı Türk dizileri ile Arapların yakından tanıdığı Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Akyürek ve Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili iki anket yaptı.



Zeynep Özek'in hazırladığı 'Turki Ekstra' programı için İstanbul'da yapılan çekimlerde Arap ve Türk izleyicilere hangi çiftin daha uyumlu olduğu soruldu. Röportajlarda Arap

dünyasında ilgi ile izlenen sanatçılardan Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'in mi yoksa Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün çiftinin mi daha fazla birbirlerine yakıştığı sorulurken nedenini açıklamaları istendi. Ankete katılanların önemli bölümü Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün birbirlerine daha fazla yakıştığını belirtirken, "Daha tatlılar", "İyi anlaşıyorlar", "Daha hoş duruyorlar", "Daha romantik bir çift" "Daha uyumlu" değerlendirmesi yaptı.



İkinci planda kalan Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i tercih edenler ise, "Daha iyi rol yapıyorlar", "Daha uyumlular", "Daha sıcaklar, ve "İnanılmaz güzel çift" diye konuştu.



TATLITUĞ'A EN UYGUN SANATÇI

MBC4 kanalının Twitter hesabında ise geçtiğimiz yıllarda rol aldığı 'Gümüş' ve 'Aşk-ı Memnu' dizilerinde Arap dünyasının sempatisini kazanan 'Mohannad' adıyla tanınan Kıvanç

Tatlıtuğ'un hangi kadın sanatçı ile daha güzel bir çift oluşturduğu soruldu. Tatlıtuğ'un 'Gümüş' dizisindeki rol arkadaşı Songül Öden, 'Aşk-ı Memnu'daki arkadaşları Beren Saat

ile Hazal Kaya ile birlikte fotoğrafları yayınlanırken, "En fazla hangisine yakışıyor" diye soruldu.



(DHA)