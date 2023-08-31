İşte 'Ya Çok Seversen' dizisinin yeni günü

Başrollerini Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı 'Ya Çok Seversen' bu haftadan itibaren artık cumartesi akşamları seyirci karşısına çıkacak.

YA ÇOK SEVERSEN 9. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Ateş ve Leyla’nın evlenme kararı aldığı dizinin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım da yayınlandı.

9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tanıtımda Ateş’in çocuklara Leyla ile evlendiklerinin haberini vermesiyle çocukların yaşadığı şaşkınlık dikkat çekiyor. Leyla’nın düğün hazırlıkları yaptığı tanıtımda Meryem dayanamayıp Mert’e tüm gerçekleri açıklıyor. Füsun’un Leyla’nın yalancı olduğunu Ateş’e söylediği anlar ise tanıtıma damga vuruyor.