İtalyan sinemasıyla randevu

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29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu CineMajestik'te düzenlenen İtalyan Sinemasıyla Randevu etkinliğinde en yeni İtalyan filmlerinden bir seçki sunuluyor.

7 filmlik seçkide Asia Argento'nun son filmi 'Beni Anla' ve Ferzan Özpetek'in 'Serseri Mayınlar' filmiyle tanınan Barbara De Matteis'in oynadığı 'Tanrının Merhameti' de var.

Beş yıldır İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Istituto Luce Cinecittà tarafından İtalya Büyükelçiliği ve İstanbul İtalya Başkonsolosluğu destekleriyle düzenlenen İtalyan Sinemasıyla Randevu, bu yıl 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında düzenleniyor. Açılışa Ferzan Özpetek’in ‘Serseri Mayınlar’yla çıkış yapan filmin oyuncularından Barbara De Matteis de katılacak.