İtalya'nın Oscarları sahiplerini buldu!

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İtalyan Sinema Akademisi tarafından 58 yıldır verilmekte olan prestijli sinema ödülleri David di Donatello sahiplerini buldu

1955 yılından beri verilen ve İtalya’nın Oscar’ları olarak anılan David di Donatello heykelcikleri dün gece, RAI kanalının Nomentano 5 Stüdyoları’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İtalyan sinema dünyasının seçkin simalarının kırmızı halıda boy gösterdiği gecede ödülleri, 9 heykelcikle Paolo Sorrentino’nun Muhteşem Güzellik’ ile 7 heykelcikle Paolo Virzi’nin İnsan Sermayesi’ filmleri paylaştı. Bu yıl 23 dalda dağıtılan David di Donatello’da büyük ödül, Stephen Amidon’un aynı isimli kitabından esinlenilen ve başrollerini Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni ile Valeria Golino’nun paylaştığı Paolo Virzi’nin İnsan Sermayesi’ filmine verildi. Film ayrıca En İyi Senaryo’, Valeria Bruni Tedeschi ile ‘En İyi Kadın Oyuncu’, Fabrizio Gufini ile En İyi Yardımcı Erkek’ ve Valeria Golino ile deEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödüllerini de aldı.



İTALYAN SİNEMASININ YENİDEN DOĞUŞU

Los Angeles’ta En İyi Yabancı Film’ Oscar’ını alarak, ülkesine 15 yıl sonra tekrar bu coşkuyu yaşatan Paolo Sorrentino’nun Muhteşem Güzellik filmi ise, En İyi Yönetmen’, Toni Servillo ile En İyi Erkek Oyuncu’, Luca Bigazzi ile En İyi Görüntü Yönetmeni’ ve Stefania Cella ile En İyi Sanat Yönetmeni’ gibi başlıca ödüllerin sahibi oldu. Başrollerinde Toni Servillo, Carlo Verdone ve Sabrina Ferilli gibi oyuncuların yer aldığı ve İtalyan sinemasının ;yeniden doğuşu’ olarak nitelenen film, Roma’nın büyüleyici güzelliğinde yaşayan ve geçip giden gençliğini arayan bir yazarın hikayesini konu ediniyor. David di Donatello’ya 11 dalda aday gösterilen, yıllardır İtalya’da yaşayan Yönetmen Ferzan Özpetek’in, ’Allacciate Le Cinture’ (Kemerlerinizi Bağlayın) filmi ise geceden ödülsüz döndü.



SOPHIA LOREN’LE DUYGULU ANLAR

Avrupa Birliği’nin En İyi Filmi’ kategorisinde Stephen Frears’ın Philomena’ filmi ödüllendirilirken, ;En İyi Yabancı Film’ ödülüne ise, Wes Anderson’ın ;Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli)’ layık görüldü. İtalyan sinemasının divası Sophia Loren ise, törende duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Loren, Yönetmen oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği ;La Voce Umana (İnsan Sesi)’ filmindeki performansından ötürü Özel Ödül’e layık görüldü. Ödülü oğlunun elinden alan Loren, "Hayatımın en anlamlı anını yaşıyorum" diyerek uzun süre oğluna sarıldı. David di Donatello ödülünün adı, 1466 yılları arasında yaşamış Rönesans çağı ressam ve heykeltıraşı Floransalı Donatello’nun yaptığı bronz Davut heykelinden geliyor. Heykele kısaca, Donatello’nun Davut’u anlamına gelen; David di Donatello’ adı verildi.